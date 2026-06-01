Rives en fête Rives-du-Loir-en-Anjou
Rives en fête Rives-du-Loir-en-Anjou samedi 13 juin 2026.
Rives-du-Loir-en-Anjou
Rives en fête
Plage de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Venez célébrer l’arrivée de l’été sur les bords du Loir, au cours d’un week-end plein de festivités. Animations champêtres, courses de caisses à savon, vide grenier, repas, concert, feux d’artifice… .
Plage de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 29 73 66
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English :
L’événement Rives en fête Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers
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