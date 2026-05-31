Roadrunners + 1ère partie, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Roadrunners + 1ère partie Vendredi 6 novembre, 20h30 La CLEF Yvelines

18 à 22€ (préventes) / 14€ (carte concerts)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:30:00+01:00

Groupe de rock français originaire d’Évreux, Roadrunners émerge en 1987 avec Beep Beep, un premier album aux sonorités mod-garage très prometteuses. Signés sur le mythique label Boucherie Productions, ils ne tarderont pas à se faire repérer, par la critique comme par un public de plus en plus nombreux. Pendant des années, ils délivrent un rock’n’roll racé et nerveux, inspiré tout autant par les Beatles que les Kinks ou les Dogs, enchaînant plus de 1000 concerts à travers la France (et notamment 3 mémorables à La CLEF entre 1989 et 1994 !) mais aussi à l’international. Le combo se sépare en 1995, laissant leurs fans orphelins de ce son brut et incandescent, et de leurs prestations scéniques légendaires, portées par une énergie rare et le lead charismatique de Frandol. Leur reformation surprise l’an passé – au départ uniquement pour 3 concerts ! – a permis de remiser la nostalgie au placard et de pouvoir profiter, à nouveau, de ce formidable groupe sur scène. Attention, ne laissez pas passer votre chance !

Site offciel

https://youtu.be/eeblomJzyC8

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://letitbeep.fr/ »}, {« data »: {« author »: « La Huit Music », « cache_age »: 86400, « description »: « ROADRUNNERS – Contortions (Live au Tetris)nRu00e9alisation Guillaume DeronnConcert filmu00e9 le 14 novembre 2025 au Tetris (Le Havre)nnContortionsn(Frandol/Frandol)nnRoadrunnersnFrandol, Florent Barbier, Thierry Effray, Nito Rodriguez, Thomas Schaettel.nnu00a9 La Huit – Le Tetris u2013 Le CEM – Fotogram u2013 2025 », « type »: « video », « title »: « ROADRUNNERS – Contortions (Live au Tetris) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/eeblomJzyC8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=eeblomJzyC8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsJHRctnfZnLSBfPXaGCjnQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Le retour du légendaire groupe de rock français des années 80/90, 32 ans après leur dernier concert à La CLEF ! La CLEF La CLEF 78

© Roger Legrand