Tours

Roadrunners + Les Barons du Bayou

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-15 19:30:00

fin : 2026-10-15 23:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Reformation exceptionnelle des légendaires Roadrunners !

Reformation exceptionnelle des légendaires Roadrunners !

Empruntant son nom au personnage embléma1que de Chuck Jones et au classique de Bo Diddley, les Roadrunners ont gravé l’histoire du rock français en une quinzaine d’années, soit de 1982 à 1996, et six albums. Conjuguant le sens inné des mélodies des Beatles, l’énergie pure des Jam et la classe des Dogs, les Havrais ont livré plus d’un millier de concerts incandescents essentiellement dans l’Hexagone mais aussi à l’étranger, des États-Unis jusqu’en Belgerie.

L’une des rares formations françaises à manier le franglish à travers des textes ultra-chiadés de Frandol, les Road, pour les in1mes, étaient souvent, lors de ces concerts telluriques le meilleur groupe de scène de rock français 26 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Exceptional reformation of the legendary Roadrunners!

L’événement Roadrunners + Les Barons du Bayou Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37