ROBERT FINLEY Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

ROBERT FINLEY

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-26 22:00:00

Date(s) :

2026-11-26

À 72 ans, le bluesman louisianais Robert Finley incarne l’âme du Bayou. Maître conteur, sa musique est chargée d’une richesse de détails, d’une profondeur émotionnelle et d’une humanité comparable à la grande littérature du Sud des Etats-Unis. Né de sessions spontanées, sans partitions, ses albums mêlent blues, soul, rock et gospel pour raconter la vie dans le nord de la Louisiane récits de famille, souvenirs de jeunesse, solitude des anciens, crocodiles et rédemption. Performeur électrisant, connu pour son charisme et sa puissante voix rocailleuse, Robert Finley confirme sa stature de chanteur hors pair, ancré dans le réel, traversé d’émotions brutes, et héritier d’une tradition musicale profondément enracinée. Un concert empreint de soul marécageuse, de funk cru, accompagné par une voix qui gronde ou s’envole, avec un des derniers véritables blues man de l’ère moderne… .

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

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English :

L’événement ROBERT FINLEY Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX