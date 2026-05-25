Roberto Fonseca & Vincent Segal La Grande Halle de la Villette Paris
Roberto Fonseca & Vincent Segal La Grande Halle de la Villette Paris samedi 5 septembre 2026.
S’il leur est arrivé de partager la scène au fil des ans, c’est à une collaboration pleine et entière que se sont enfin attelés les deux musiciens. Depuis ses débuts au sein du mythique Buena Vista Social Club, le nom de Roberto Fonseca est synonyme de renouveau d’une musique afro-cubaine ouverte aux quatre vents, du hip-hop aux musiques électroniques en passant par le funk. Vincent Ségal n’a pas procédé autrement au fil d’un parcours d’une richesse inouïe, en ouvrant des chemins inédits avec son duo Bumcello et en collaborant avec des artistes d’horizons très différents. Les deux artistes ont synchronisé leurs agendas et leurs sensibilités pour enregistrer le sublime Nuit parisienne à la Havane en une session de cinq jours à La Havane. L’album tire des fils délicats entre musique classique et danzón, genre ouvert à l’improvisation né sur l’île caribéenne du mélange entre tradition espagnole et rythmes cubains. Le répertoire qui naît ainsi sous leurs doigts est d’une beauté poignante et romantique.
Distribution
- Hypnagogic Drift (CNSMDP)
- Louise Chavanon – flûte
- Lucien Lacquement – clarinette basse
- Garance Baltardive – trombone
- Lucas Cord’homme – vibraphone
- Oscar Teruel – piano
- Esteban Bardet – contrebasse
- Tom Fillatreau – batterie
- Roberto Fonseca & Vincent Segal
- Roberto Fonseca – piano
- Vincent Segal – violoncelle
1ère partie : Hypnagogic Drift
Le pianiste virtuose Roberto Fonseca et le violoncelliste tout-terrain Vincent Ségal nous invitent au cœur de leur Nuit parisienne à la Havane. Un voyage placé sous le signe de la douceur et de l’élégance.
Le samedi 05 septembre 2026
de 20h00 à 23h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T20:00:00+02:00_2026-09-05T23:00:00+02:00
La Grande Halle de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 7 : Corentin Cariou (Paris) (511m)
Bus -> 6071 : Canal de l’Ourcq (Paris) (439m)
Vélib -> Metz – Marne (150.85m)
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