Roberto Fonseca & Vincent Segal La Grande Halle de la Villette Paris

S’il leur est arrivé de partager la scène au fil des ans, c’est à une collaboration pleine et entière que se sont enfin attelés les deux musiciens. Depuis ses débuts au sein du mythique Buena Vista Social Club, le nom de Roberto Fonseca est synonyme de renouveau d’une musique afro-cubaine ouverte aux quatre vents, du hip-hop aux musiques électroniques en passant par le funk. Vincent Ségal n’a pas procédé autrement au fil d’un parcours d’une richesse inouïe, en ouvrant des chemins inédits avec son duo Bumcello et en collaborant avec des artistes d’horizons très différents. Les deux artistes ont synchronisé leurs agendas et leurs sensibilités pour enregistrer le sublime Nuit parisienne à la Havane en une session de cinq jours à La Havane. L’album tire des fils délicats entre musique classique et danzón, genre ouvert à l’improvisation né sur l’île caribéenne du mélange entre tradition espagnole et rythmes cubains. Le répertoire qui naît ainsi sous leurs doigts est d’une beauté poignante et romantique.

Distribution

Hypnagogic Drift (CNSMDP)

Louise Chavanon – flûte

Lucien Lacquement – clarinette basse

Garance Baltardive – trombone

Lucas Cord’homme – vibraphone

Oscar Teruel – piano

Esteban Bardet – contrebasse

Tom Fillatreau – batterie

Roberto Fonseca & Vincent Segal

Roberto Fonseca – piano

Vincent Segal – violoncelle

1ère partie : Hypnagogic Drift

Le pianiste virtuose Roberto Fonseca et le violoncelliste tout-terrain Vincent Ségal nous invitent au cœur de leur Nuit parisienne à la Havane. Un voyage placé sous le signe de la douceur et de l’élégance.

Le samedi 05 septembre 2026

de 20h00 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T20:00:00+02:00_2026-09-05T23:00:00+02:00

La Grande Halle de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 7 : Corentin Cariou (Paris) (511m)

Bus -> 6071 : Canal de l’Ourcq (Paris) (439m)

Vélib -> Metz – Marne (150.85m)

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