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AGENDA · Vézelay

Robin Maxime chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols Place de la Basilique Vézelay

samedi 10 octobre 2026 · Place de la Basilique · Vézelay

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place de la Basilique
Adresse
Basilique Sainte-Marie-Madeleine
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
8 8 Tarif réduit Tarif réduit

Vézelay

Robin Maxime chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols

Place de la Basilique Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Robin Maxime en concert chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols à la guitare. Billetterie assurée par l’Office de tourisme du Grand Vézelay, bureaux de Vézelay et d’Avallon.   .

Place de la Basilique Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 23 69 

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English : Robin Maxime chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols

L’événement Robin Maxime chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols Vézelay a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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