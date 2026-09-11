Robin Maxime chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols Place de la Basilique Vézelay

Informations pratiques

Vézelay

Robin Maxime chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols

Place de la Basilique Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Robin Maxime en concert chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols à la guitare. Billetterie assurée par l’Office de tourisme du Grand Vézelay, bureaux de Vézelay et d’Avallon. .

Place de la Basilique Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 23 69

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English : Robin Maxime chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols

L’événement Robin Maxime chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols Vézelay a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Grand Vézelay