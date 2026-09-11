Robin Maxime chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols Place de la Basilique Vézelay
samedi 10 octobre 2026 · Place de la Basilique · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Robin Maxime chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols
Place de la Basilique Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 22:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Robin Maxime en concert chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols à la guitare. Billetterie assurée par l’Office de tourisme du Grand Vézelay, bureaux de Vézelay et d’Avallon. .
Place de la Basilique Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 23 69
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English : Robin Maxime chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols
L’événement Robin Maxime chefs-d’œuvre sud-américains, classique & espagnols Vézelay a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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