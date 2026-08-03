ROBIN MCKELLE TRIO HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ROBIN MCKELLE TRIO

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13 21:30:00

Date(s) :

2027-03-13

The First Lady of Song … Ainsi fut surnommée Ella Fitzgerald. La chanteuse américaine Robin McKelle qui triomphe sur les scènes jazz avec son Trio rend hommage à son illustre aînée.

Sa lecture si intense et personnelle des grands standards s’enrichit de morceaux originaux. Entre jazz, soul et influences rhythm and blues, la soirée promet un rendez-vous musical d’exception. .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

%AB The First Lady of Song %BB? That was Ella Fitzgerald’s nickname. American singer Robin McKelle, who is taking the jazz scene by storm with her trio, pays tribute to her illustrious predecessor.

L’événement ROBIN MCKELLE TRIO Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE