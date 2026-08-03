ROBIN MCKELLE TRIO HALLE AUX GRAINS Toulouse
samedi 13 mars 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
ROBIN MCKELLE TRIO
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:00:00
fin : 2027-03-13 21:30:00
Date(s) :
2027-03-13
The First Lady of Song … Ainsi fut surnommée Ella Fitzgerald. La chanteuse américaine Robin McKelle qui triomphe sur les scènes jazz avec son Trio rend hommage à son illustre aînée.
Sa lecture si intense et personnelle des grands standards s’enrichit de morceaux originaux. Entre jazz, soul et influences rhythm and blues, la soirée promet un rendez-vous musical d’exception. .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%AB The First Lady of Song %BB? That was Ella Fitzgerald’s nickname. American singer Robin McKelle, who is taking the jazz scene by storm with her trio, pays tribute to her illustrious predecessor.
L’événement ROBIN MCKELLE TRIO Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- BAL TRAD PRADEL LA CAVE POÉSIE Toulouse 3 août 2026
- CRÉATURES & LÉGENDES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 4 août 2026
- Les Nocturnes de la Cité de l’epace, Cité de l’espace, Toulouse 4 août 2026
- NOCTURNES DE LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse 4 août 2026
- CARTE BLANCHE À PASCAL CAUMONT LA CAVE POÉSIE Toulouse 4 août 2026