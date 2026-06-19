Robinson Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort
dimanche 15 novembre 2026 · Théâtre de Marionnettes de Belfort · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Robinson
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 11:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-15 2026-11-22
Jean-Paul, explorateur en culotte courte, est un vrai moulin à paroles ! Toujours une question à poser?! Alors quand il faut aller au lit…
Tous les soirs, c’est le même numéro, impossible de le faire dormir !
Aujourd’hui maman utilise les grands moyens papa ! Une liste et une autre
Au départ, tout semblait aller normalement, le bambin était couché et papa racontait les histoires de Robinson. Les problèmes commencèrent quand, pris par son imagination, il transforma la chambre en vaisseau amiral traversant une tempête tropicale…
Le bateau échouera sur une île paradisiaque, cachant des personnages inquiétants ayant une ressemblance avec des voisins connus de la famille… .
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
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English : Robinson
L’événement Robinson Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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