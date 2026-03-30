Robinson Khoury « Aria » Cour d’honneur de la Monnaie de Paris Paris
Robinson Khoury « Aria » Cour d’honneur de la Monnaie de Paris Paris mercredi 20 mai 2026.
ARIA est un mot profondément lié à l’exaltation, à la voix et à la mélodie. C’est aussi le nom du nouveau projet du tromboniste et compositeur Robinson Khoury, figure majeure de la nouvelle scène jazz française, lauréat du Prix Django Reinhardt 2025 et nommé aux Victoires du Jazz 2025.
Inspiré par les musiques vocales de la Renaissance, les airs baroques, la musique arabe classique, mais aussi les folk songs et la pop contemporaine, ARIA déploie un lyrisme sans frontières, signature constante du musicien.
Le projet tisse un dialogue fin entre acoustique et électronique, notamment à travers l’usage des synthétiseurs qui ouvrent un champ sonore quasi infini et que le tromboniste explore depuis 2023 avec son trio MŸA.
Robinson Khoury réunit voix, trio de cordes, trombones, synthétiseurs modulaires, saxophones, flûtes et percussions, au service d’une musique sensible, mouvante et profondément organique.
Créé lors d’une résidence à Jazz sous les Pommiers, ARIA est présenté pour la première fois à Paris, dans le cadre remarquable de la cour d’honneur de la Monnaie de Paris. Une soirée vibrante et hors du temps.
Robinson Khoury : trombones, synthés modulaires, voix
Isabel Sörling : voix, basse, synthés
Rémi Sciuto : saxophones, flûtes, claviers, voix Roxana Rastegar : violon
Yaoré Talibar : violon
Guillaume Latil : violoncelle
Benjamin Flament : percussions
À partir de 19h00, profitez d’un food truck sur place ! Et de 19h30 à 20h15 : concert dans la Cour de la Méridienne du ARTHUR ÉLIN & LOU GUÉNET duo (réservé aux publics munis de billets pour le concert de Robinson Khoury).
Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris fête ses 25 ans du 11 au 24 mai et propose des concerts uniques dans des lieux exceptionnels. Pour cette soirée d’exception, le tromboniste et compositeur Robinson Khoury propose au public une odyssée vocale et instrumentale hors du temps.
Le mercredi 20 mai 2026
de 20h30 à 21h45
payant Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-21T00:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T20:30:00+02:00_2026-05-20T21:45:00+02:00
Cour d’honneur de la Monnaie de Paris 11 quai Conti 75006 Paris
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