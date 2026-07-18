Robinson Khoury Rouen
mardi 8 décembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Robinson Khoury
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:00:00
fin : 2026-12-08 21:15:00
Date(s) :
2026-12-08
Durée 1h15, sans entracte
La promesse d’une alchimie nouvelle.
À la croisée de la musique de chambre et du jazz, le Quatuor Demi-Lune emprunte aux traditions arabes et au courant minimaliste. Portée par les timbres inédits du quartet, cette quête d’harmonie est un hommage à la beauté des différences.
Production Jazz sous les pommiers, Pôle de référence jazz de Coutances ; Colore Productions
En partenariat avec le festival Les Détours de Babel .
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr
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English : Robinson Khoury
L’événement Robinson Khoury Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité
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