Informations pratiques

Rouen

Robinson Khoury

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 20:00:00

fin : 2026-12-08 21:15:00

Date(s) :

2026-12-08

Durée 1h15, sans entracte

La promesse d’une alchimie nouvelle.

À la croisée de la musique de chambre et du jazz, le Quatuor Demi-Lune emprunte aux traditions arabes et au courant minimaliste. Portée par les timbres inédits du quartet, cette quête d’harmonie est un hommage à la beauté des différences.

Production Jazz sous les pommiers, Pôle de référence jazz de Coutances ; Colore Productions

En partenariat avec le festival Les Détours de Babel .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

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English : Robinson Khoury

L’événement Robinson Khoury Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité