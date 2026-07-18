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AGENDA · Rouen

Robinson Khoury Rouen

mardi 8 décembre 2026 · Rouen

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
30 Rue Bourg l'Abbé
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif

Rouen

Robinson Khoury

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:00:00
fin : 2026-12-08 21:15:00

Date(s) :
2026-12-08

Durée 1h15, sans entracte

La promesse d’une alchimie nouvelle.
À la croisée de la musique de chambre et du jazz, le Quatuor Demi-Lune emprunte aux traditions arabes et au courant minimaliste. Portée par les timbres inédits du quartet, cette quête d’harmonie est un hommage à la beauté des différences.

Production Jazz sous les pommiers, Pôle de référence jazz de Coutances ; Colore Productions
En partenariat avec le festival Les Détours de Babel   .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78  billetterie@oonr.fr

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English : Robinson Khoury

L’événement Robinson Khoury Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité

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