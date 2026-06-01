Roches ouvertes Route du Musée Solutré-Pouilly
Roches ouvertes Route du Musée Solutré-Pouilly samedi 27 juin 2026.
Solutré-Pouilly
Roches ouvertes
Route du Musée Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le club d’escalade Le Bidoigt vous invite aux Roches ouvertes à Solutré. Venez découvrir les activités proposées tout au long de l’après-midi rappel, escalade, via corda, tyrolienne… Activité gratuite, ouverte à tous dès 6 ans, du matériel est prêté sur place .
Route du Musée Roche de Solutré Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 38 89 15 lebidoigt@gmail.com
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English : Roches ouvertes
L’événement Roches ouvertes Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-06-18 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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