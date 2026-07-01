Rock Fever – Un événement 100% Rock à ne pas manquer ! Olympe de Gouges Paris
samedi 4 juillet 2026 · Olympe de Gouges · Paris
Informations pratiques
Le très Open de Rock de Paris fait son grand retour !
Pour une journée rock, festive et inoubliable
14h – Place au Challenge inter-clubs d’Île-de-France — le dernier de la saison ! Une compétition… mais surtout un moment amical et convivial, où tous les niveaux sont représentés Débutants, confirmés, clubs ou individuels : venez danser, vous dépasser, partager et encourager dans une ambiance bienveillante
18h – Entre les deux temps forts, profitez d’un repas chaleureux pour échanger et recharger les batteries. Des planches venues directement des fermes des terroirs de l’Est !
Dès 19h, place au Tres Open de Rock de Paris
Une grande soirée dansante ! 600m2 de piste pour danser, danser, danser ! Ambiance variée pop & american Rock’n’Roll
Au programme :
Grand concours Jack’n’Jill révisité
Méga Madison
Battle Speed
Passages de danse sur scène, sur le thème « Célébrité »
Election des Coups de Coeur du public
Lots à gagner
Ici, pas de règles pour les passages faites le show, exprimez-vous et tentez de conquérir le public !
Que vous veniez pour participer ou simplement profiter, que vous soyez danseur de soirée, passionné ou curieux, tout le monde est bienvenu
Une seule promesse : une ambiance conviviale et ultra bienveillante, fidèle à l’esprit du rock
De quoi faire le plein de bonnes vibes et d’énergie avant de filer pour les vacances d’été
Cerise sur le gâteau TARIF LIBRE (soutenez-nous !) pour le public du Challenge et la soirée (hors repas, hors passages sur scène, Jack’n’Jill & Battle Speed)
Un événement à ne SURTOUT pas manquer ! On vous attend nombreux pour faire vibrer Paris !
Un événement 100% Rock à ne pas manquer !
Le samedi 04 juillet 2026
de 14h00 à 22h30
gratuit
Tarif Libre (soutenez-nous !)
Inscription via le site ci-dessous
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T22:30:00+02:00
Olympe de Gouges 11 rue Merlin 75011 Paris
https://fb.me/e/3WAq8cjtT +33621624892 lignededanse@gmail.com
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