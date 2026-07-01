Rock Fever – Un événement 100% Rock à ne pas manquer ! Olympe de Gouges Paris

Informations pratiques

Le très Open de Rock de Paris fait son grand retour !

Pour une journée rock, festive et inoubliable

14h – Place au Challenge inter-clubs d’Île-de-France — le dernier de la saison ! Une compétition… mais surtout un moment amical et convivial, où tous les niveaux sont représentés Débutants, confirmés, clubs ou individuels : venez danser, vous dépasser, partager et encourager dans une ambiance bienveillante

18h – Entre les deux temps forts, profitez d’un repas chaleureux pour échanger et recharger les batteries. Des planches venues directement des fermes des terroirs de l’Est !

Dès 19h, place au Tres Open de Rock de Paris

Une grande soirée dansante ! 600m2 de piste pour danser, danser, danser ! Ambiance variée pop & american Rock’n’Roll

Au programme :

Grand concours Jack’n’Jill révisité

Méga Madison

Battle Speed

Passages de danse sur scène, sur le thème « Célébrité »

Election des Coups de Coeur du public

Lots à gagner

Ici, pas de règles pour les passages faites le show, exprimez-vous et tentez de conquérir le public !

Que vous veniez pour participer ou simplement profiter, que vous soyez danseur de soirée, passionné ou curieux, tout le monde est bienvenu

Une seule promesse : une ambiance conviviale et ultra bienveillante, fidèle à l’esprit du rock

De quoi faire le plein de bonnes vibes et d’énergie avant de filer pour les vacances d’été

Cerise sur le gâteau TARIF LIBRE (soutenez-nous !) pour le public du Challenge et la soirée (hors repas, hors passages sur scène, Jack’n’Jill & Battle Speed)

Un événement à ne SURTOUT pas manquer ! On vous attend nombreux pour faire vibrer Paris !

Un événement 100% Rock à ne pas manquer !

Le samedi 04 juillet 2026

de 14h00 à 22h30

gratuit

Tarif Libre (soutenez-nous !)

Inscription via le site ci-dessous

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T22:30:00+02:00

Olympe de Gouges 11 rue Merlin 75011 Paris

https://fb.me/e/3WAq8cjtT +33621624892 lignededanse@gmail.com



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