30 boulevard Foch Thionville Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-30 15:00:00

Le Théâtre de Thionville accueillera le « Rock Legends Philharmonique , un concert unique ou le rock rencontrera la musique classique.

L’Orchestre Philharmonique de Thionville et le collectif Rock Legends Experience s’associeront pour proposer une relecture originale des grands classiques du rock. Une centaine de musiciens se réuniront sur scène pour interpréter des morceaux de Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Deep Purple et U2, entre autres.

Scénographie et sonorisation seront au rendez-vous pour vous offrir une expérience immersive pendant ce concert original, avec comme toujours au Philharmonique ce désir de vous présenter la musique sous un autre angle, en combinant cette fois l’énergie du rock et la richesse sonore d’un orchestre.

Que vous soyez amateur de rock ou de musique classique, une approche différente du répertoire rock, revisité par des musiciens issus de différents horizons musicaux, à ne surtout pas louper !Tout public

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

The Théâtre de Thionville will host the « Rock Legends Philharmonic », a unique concert where rock meets classical music.

The Orchestre Philharmonique de Thionville and the Rock Legends Experience collective will join forces to offer an original reinterpretation of the great rock classics. Around 100 musicians will take to the stage to perform songs by Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Deep Purple and U2, among others.

The Philharmonic’s stage design and sound system will provide an immersive experience during this original concert, with the aim, as always, of presenting music from another angle, this time combining the energy of rock with the richness of orchestral sound.

Whether you’re a fan of rock or classical music, a different approach to the rock repertoire, revisited by musicians from different musical horizons, is not to be missed!

Im Theater von Thionville wird die « Rock Legends Philharmonique » auftreten, ein einzigartiges Konzert, bei dem Rockmusik auf klassische Musik trifft.

Das Orchestre Philharmonique de Thionville und das Kollektiv Rock Legends Experience werden sich zusammenschließen, um eine originelle Neuinterpretation der großen Rockklassiker zu präsentieren. Rund 100 Musiker werden sich auf der Bühne versammeln, um Stücke von Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Deep Purple und U2 u. a. zu interpretieren.

Das Bühnenbild und die Tontechnik werden Ihnen ein immersives Erlebnis während dieses originellen Konzerts bieten, wobei die Philharmonie wie immer den Wunsch hat, Ihnen die Musik aus einem anderen Blickwinkel zu präsentieren, indem sie dieses Mal die Energie des Rock mit dem Klangreichtum eines Orchesters kombiniert.

Ob Sie nun ein Liebhaber von Rockmusik oder klassischer Musik sind, eine andere Herangehensweise an das Rockrepertoire, neu interpretiert von Musikern mit unterschiedlichen musikalischen Hintergründen, sollten Sie auf keinen Fall verpassen!

Il Théâtre de Thionville ospiterà la « Rock Legends Philharmonic », un concerto unico in cui il rock incontra la musica classica.

L’Orchestre Philharmonique de Thionville e il collettivo Rock Legends Experience uniranno le forze per offrire una reinterpretazione originale dei grandi classici del rock. Un centinaio di musicisti si riuniranno sul palco per eseguire brani dei Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Deep Purple e U2, tra gli altri.

La scenografia e il sistema audio offriranno un’esperienza coinvolgente durante questo concerto originale, con la Filarmonica che, come sempre, cercherà di presentare la musica da un’angolazione diversa, questa volta combinando l’energia del rock con la ricchezza del suono orchestrale.

Che siate appassionati di rock o di musica classica, questo è un approccio diverso al repertorio rock, rivisitato da musicisti provenienti da orizzonti musicali diversi, da non perdere!

El Théâtre de Thionville acogerá la « Rock Legends Philharmonic », un concierto único en el que el rock se une a la música clásica.

La Orchestre Philharmonique de Thionville y el colectivo Rock Legends Experience unirán sus fuerzas para ofrecer una original reinterpretación de los grandes clásicos del rock. Un centenar de músicos se reunirán en el escenario para interpretar canciones de Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Deep Purple y U2, entre otros.

La escenografía y el sistema de sonido proporcionarán una experiencia envolvente durante este original concierto, en el que la Filarmónica, como siempre, tratará de presentar la música desde un ángulo diferente, combinando esta vez la energía del rock con la riqueza del sonido orquestal.

Tanto si le gusta el rock como la música clásica, este es un enfoque diferente del repertorio de rock, revisitado por músicos de diferentes horizontes musicales, ¡que no se puede perder!

