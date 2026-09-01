Roda De Paname Peniche Marcounet Paris
jeudi 24 septembre 2026 · Peniche Marcounet · Paris
Informations pratiques
La particularité de la roda de Paname c’est de proposer une autre forme pour le répertoire de la chanson française en mélangeant des grands classiques comme « Le Sud », « Siffler sur la colline » avec les rythmes, les morceaux et les instruments de la roda de samba: percussions, guitare 7 cordes et cavaquinho ! Avec aussi les grands classiques de la musique brésilienne revisités.
L’originalité du projet tient dans sa générosité et son partage, car français et brésiliens se retrouvent en cercle autour des musiciens pour chanter leur répertoire respectifs.
Le concert est moitié debout/moitié assis.
Nous avons mis en place différents prix de billetterie pour rendre accessible notre concert à tous et à toutes! Pour votre information, l’intégralité de la billetterie revient aux musiciens et musiciennes.
Merci pour votre soutien à la musique vivante !
Une Roda ? De Paname ? Le principe de la roda de samba, c’est que les musiciens jouent des chansons afro-brésiliennes de samba en cercle, entouré du public qui chante et tape des mains.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billet « Complice » : 10 EUR
Billet « Mécène » : 15 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T22:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
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