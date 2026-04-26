Roda de Samba au Jardin21 Jardin21 Paris

Roda de Quai est un projet, créé par les musiciens Menandro Fernandes et Roberto Moreno, vise à explorer les espaces extérieurs, à Paris et ses alentours, dans l’environnement dynamique des rodas de samba, en respectant les traditions et les coutumes, L’objectif est d’attirer un public pour une expérience conviviale, en profitant de la saison chaude, au printemps et en été, avec des rencontres pleines d’énergie, de joie et de musicalité.

La samba est un genre musical, symbole de la culture brésilienne. Ce genre musical trouve ses origines dans la culture africaine importée au Brésil par les personnes esclavisées. Lors de ses premières apparitions, la samba était jouée en ronde. Mais c’est au XXème siècle, que l’on date son apparition en tant que genre musical. Elle a été rendue, par la suite, populaire grâce aux défilés des écoles de samba. Cependant, pendant de nombreuses années, la samba est restée le genre musical de la périphérie, des subalternes, des marginaux. C’est dans les quartiers populaires de Rio, là où la population était en grande majorité descendante de personnes esclavisées, que la samba s’est développée et a gagné en importance.

ꕤ Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h

ꕤ Roda de Samba : 21h – 04h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

: ́ ́ Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit. Plus d’infos sur jardin21.fr

Bar & restauration sur place

Toutous bienvenus

Le dimanche 3 mai, le Jardin21 se met aux couleurs du Brésil.

Le dimanche 03 mai 2026

de 14h00 à 18h00

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-03T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-03T14:00:00+02:00_2026-05-03T18:00:00+02:00

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris



Afficher la carte du lieu Jardin21 et trouvez le meilleur itinéraire

