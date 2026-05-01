Fontenay-le-Comte

Rodin L’Art en mouvement Galerie des Loges

38 Rue des Loges Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 15:00:00

fin : 2026-05-20 18:30:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30

La galerie des Loges présente Rodin L’Art en mouvement de Patrick Frère

La Galerie des Loges présente Rodin L’Art en mouvement de Patrick Frère

Vernissage le vendredi 15 mai à 18h.

Patrick Frère, photographe Rochelais qui vous présente, avec le courage de ceux qui ouvrent le bal, son exposition; Rodin: le corps en mouvement . Inspiré par le père du Penseur et son étude poussée d’une fraction de seconde figée dans le marbre et l’éternité.

Avec l’association Art 39. .

38 Rue des Loges Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire association.art39@gmail.com

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English :

Galerie des Loges presents Rodin Art in Motion by Patrick Frère

L’événement Rodin L’Art en mouvement Galerie des Loges Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin