Rodin L’Art en mouvement Galerie des Loges Fontenay-le-Comte
Rodin L’Art en mouvement Galerie des Loges Fontenay-le-Comte vendredi 15 mai 2026.
Fontenay-le-Comte
Rodin L’Art en mouvement Galerie des Loges
38 Rue des Loges Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 15:00:00
fin : 2026-05-20 18:30:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30
La galerie des Loges présente Rodin L’Art en mouvement de Patrick Frère
La Galerie des Loges présente Rodin L’Art en mouvement de Patrick Frère
Vernissage le vendredi 15 mai à 18h.
Patrick Frère, photographe Rochelais qui vous présente, avec le courage de ceux qui ouvrent le bal, son exposition; Rodin: le corps en mouvement . Inspiré par le père du Penseur et son étude poussée d’une fraction de seconde figée dans le marbre et l’éternité.
Avec l’association Art 39. .
38 Rue des Loges Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire association.art39@gmail.com
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English :
Galerie des Loges presents Rodin Art in Motion by Patrick Frère
L’événement Rodin L’Art en mouvement Galerie des Loges Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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