RODRIGUE « NABUCHODONOSOR », Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

RODRIGUE « NABUCHODONOSOR » Jeudi 1 octobre, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs : 6/5€ – A partir de 6 ans – Apéritif offert à l’issue – Assis – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T19:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T19:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00

De la chanson française sans fioriture, libertaire et insouciante, qui flirte insolemment avec la pop, le rock, ou l’électro, voilà l’univers de Rodrigue, auteur-compositeur, interprète, originaire de Lille.

Avec plus de 300 concerts, 5 albums studio, 1 album live, il a atteint une maturité et une force sans précédent. Sa plume est mordante et passionnée. Il tord les vers et casse les codes, joue avec les mots et les rythmes.

Sur scène, accompagné de ses musiciens – Christophe Gratien (batterie), Hubert Fardel (basse, contrebasse), Arnaud Lefin (guitare) et Timothée Couteau (violoncelle), Rodrigue livre un show survolté, habité, et se donne totalement au public !

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Apéro-spectacle // Chanson rock

Alexandre Dinaut