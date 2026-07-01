UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Boulogne-sur-Mer

RODRIGUE « NABUCHODONOSOR », Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

jeudi 1 octobre 2026 · Carré Sam · Boulogne-sur-Mer

RODRIGUE « NABUCHODONOSOR », Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
Carré Sam
Adresse
Place d'Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Tarifs : 6/5€ - A partir de 6 ans - Apéritif offert à l'issue - Assis - En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny - Tel : 03.21.87.37.15 - Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

RODRIGUE « NABUCHODONOSOR » Jeudi 1 octobre, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs : 6/5€ – A partir de 6 ans – Apéritif offert à l’issue – Assis – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T19:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T19:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00

De la chanson française sans fioriture, libertaire et insouciante, qui flirte insolemment avec la pop, le rock, ou l’électro, voilà l’univers de Rodrigue, auteur-compositeur, interprète, originaire de Lille.
Avec plus de 300 concerts, 5 albums studio, 1 album live, il a atteint une maturité et une force sans précédent. Sa plume est mordante et passionnée. Il tord les vers et casse les codes, joue avec les mots et les rythmes.
Sur scène, accompagné de ses musiciens – Christophe Gratien (batterie), Hubert Fardel (basse, contrebasse), Arnaud Lefin (guitare) et Timothée Couteau (violoncelle), Rodrigue livre un show survolté, habité, et se donne totalement au public !

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Apéro-spectacle // Chanson rock

Alexandre Dinaut

À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)