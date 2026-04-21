Roland Magdane clap de fin Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
Roland Magdane clap de fin Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement dimanche 14 février 2027.
Marseille 2e Arrondissement
Roland Magdane clap de fin
Dimanche 14 février 2027 à partir de 16h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 36 – 36 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-14 16:00:00
fin : 2027-02-14
Date(s) :
2027-02-14
Après une carrière bien remplie à la scène et à la télévision, il a décidé de prendre un repos bien mérité.
Depuis 50 ans, Roland Magdane occupe toujours avec succès le paysage de l’humour. La tournée de 2026 avec son spectacle Clap de fin sera la tournée d’adieu. Ne le ratez pas! .
Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
After a busy career on stage and television, he has decided to take a well-deserved rest.
L’événement Roland Magdane clap de fin Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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