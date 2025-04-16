Roland Magdane L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer

Roland Magdane L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer dimanche 1 mars 2026.

Roland Magdane L’Embarcadère

Site de l’Éperon Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

CLAP DE FIN TOURNEE D’ADIEU

LETTRE » AU REVOIR »

J’ai écrit des dizaines de lettres à ma mère …mais je n’en n’écrirai

qu’une seule à mon public.

Une lettre pour tous ceux qui m’ont fidèlement suivi pendant 50 ans.

Je sais que je fais partie de votre famille depuis un demi-siècle et que

j’ai été pendant toutes ces années comme un bon copain qu’on aime

bien retrouver pour rigoler et passer une bonne soirée.

J’ai moi-même passé des moments de fous rires merveilleux avec vous

mais à présent je vais prendre un repos bien mérité !

Votre présence à mes côtés pendant toute ma carrière m’a fait traverser

la vie comme un enfant !

J’ai joué dans toutes les villes de France également en Belgique, en Suisse,

au Québec, aux Etats Unis.. quel privilège de passer sa vie à « jouer » !

Je sais que ce bonheur je vous le dois et je vous en remercie très

sincèrement mais je vais laisser la place aux jeunes !

2026 SERA LA TOURNEE D’ADIEU

Je vous donne donc rendez-vous pour ces derniers spectacles en public.

Mais bien que cette tournée soit la dernière, ne pensez pas que

je vais disparaître ! nous allons garder le contact à travers les réseaux

sociaux sur lesquels vous pourrez me retrouver régulièrement. Je

vous ferai rire à distance, je vous le promets !

Je n’ai pas fini de m’amuser car je veux continuer à jouer pour le restant de

mes jours et nous n’avons pas fini de rire !

A BIENTOT POUR CETTE TOURNEE D’ADIEU !

Roland Magdane .

Site de l’Éperon Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

