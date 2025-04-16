Roland Magdane L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer
Roland Magdane L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer dimanche 1 mars 2026.
Roland Magdane L’Embarcadère
Site de l’Éperon Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
CLAP DE FIN TOURNEE D’ADIEU
LETTRE » AU REVOIR »
J’ai écrit des dizaines de lettres à ma mère …mais je n’en n’écrirai
qu’une seule à mon public.
Une lettre pour tous ceux qui m’ont fidèlement suivi pendant 50 ans.
Je sais que je fais partie de votre famille depuis un demi-siècle et que
j’ai été pendant toutes ces années comme un bon copain qu’on aime
bien retrouver pour rigoler et passer une bonne soirée.
J’ai moi-même passé des moments de fous rires merveilleux avec vous
mais à présent je vais prendre un repos bien mérité !
Votre présence à mes côtés pendant toute ma carrière m’a fait traverser
la vie comme un enfant !
J’ai joué dans toutes les villes de France également en Belgique, en Suisse,
au Québec, aux Etats Unis.. quel privilège de passer sa vie à « jouer » !
Je sais que ce bonheur je vous le dois et je vous en remercie très
sincèrement mais je vais laisser la place aux jeunes !
2026 SERA LA TOURNEE D’ADIEU
Je vous donne donc rendez-vous pour ces derniers spectacles en public.
Mais bien que cette tournée soit la dernière, ne pensez pas que
je vais disparaître ! nous allons garder le contact à travers les réseaux
sociaux sur lesquels vous pourrez me retrouver régulièrement. Je
vous ferai rire à distance, je vous le promets !
Je n’ai pas fini de m’amuser car je veux continuer à jouer pour le restant de
mes jours et nous n’avons pas fini de rire !
A BIENTOT POUR CETTE TOURNEE D’ADIEU !
Roland Magdane .
Site de l’Éperon Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
