Roller 60 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Roller 60

Samedi 12 septembre 2026 de 16h à 0h. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12 00:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le temps d’une soirée, le 6MIC se transforme et vous embarque dans l’ambiance folle des années 60 ! Enfilez vos rollers, révisez vos meilleurs pas de danse et laissez-vous porter par une sélection de vinyles soigneusement choisie par nos DJs invités.

Édition spéciale en lien avec l’exposition Paul McCartney photographe, 1963-64 Eyes of the Storm au musée Granet. Pour être totalement dans l’époque, ouvrez les placards de vos grands-parents, partez chiner dans les friperies vintage de la région et composez votre plus beau look sixties. Robes rétro, costumes élégants, motifs psychédéliques, lunettes iconiques et accessoires d’époque faites-vous remarquer sur la piste !



Enfin, il est aussi possible de venir tout simplement profiter de l’ambiance et de la musique entre amis, en famille ou simplement pour danser et se détendre !



Deux pistes de Roller

● Un espace ouvert à tous

● Un espace réservé aux enfants, familles & débutants de 16h à 20h, encadré par trois moniteurs diplômés. Parfait pour s’initier et prendre ses marques en toute sécurité ! .

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For one night only, 6MIC transforms into a wild ’60s party! Put on your roller skates, brush up on your best dance moves, and let yourself be swept away by a selection of vinyl records carefully chosen by our guest DJs.

L’événement Roller 60 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence