Informations pratiques

Aix-en-Provence

Bal de clôture Festival Musique dans la Rue

Samedi 29 août 2026 de 20h à 22h. Haut du Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez danser sur la musique des années folles ! Bechet, Gershwin, Ellington. Jazz des années 30.

Le Daisy Little Orchestra vous invite à un voyage musical au cœur de l’âge d’or du jazz des années 1930, dans un style inspiré des élégantes orchestrations de Ray Noble et de l’inoubliable Al Bowlly. Réunissant deux violonistes, un pianiste, un guitariste, un contrebassiste et une chanteuse, ce sextet revisite avec finesse les grands standards britanniques et américains de l’époque. Une soirée empreinte d’élégance, de nostalgie et de swing, qui fera revivre toute la magie des salons et des bals des années folles.



The Daisy Little Orchestra

● Mélanie Perez, chant

● Cécilia Veran, violon

● Marcel Téton, violon

● Pierre Mikdjian, piano

● Morgan Nourisson, guitare

● Victor Teyssedre, contrebasse. .

Haut du Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Come dance to the music of the Roaring Twenties! Bechet, Gershwin, Ellington. Jazz from the 1930s.

L’événement Bal de clôture Festival Musique dans la Rue Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence