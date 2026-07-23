Roller disco de Noël Saint-Louis
samedi 5 décembre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Roller disco de Noël
Place du Forum Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-19 2026-12-28
Cette année encore, la magie de Noël s’invite sur la piste ! Le Forum revêt ses habits de fête pour accueillir un roller disco où musique, lumières et esprit de Noël se mêlent dans une ambiance chaleureuse. Les animations proposées par le Roller Club de Saint-Louis invitent petits et grands à partager un moment de glisse, de rire et de convivialité, avant de faire une pause autour de la petite restauration disponible sur place. Une parenthèse festive à vivre en famille ou entre amis ! .
Place du Forum Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 09 62
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English :
L’événement Roller disco de Noël Saint-Louis a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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