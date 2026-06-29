Roller Party Parvis de la mairie Paris
Roller Party Parvis de la mairie Paris samedi 29 août 2026.
Samedi 29 août | 16h – 21h | Parvis de la mairie
Venez danser, patiner et partager un moment festif au rythme d’une sélection musicale éclectique, dans une ambiance conviviale et ouverte à toutes et tous.
Événement gratuit – Tout public
Des rollers seront mis à disposition, dans la limite des stocks disponibles.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer l’été sur roulettes !
Le Bunker 105 et le Collectif Florentine vous donnent rendez-vous pour une nouvelle Roller Party sur le parvis de la mairie du 11ᵉ !
Le samedi 29 août 2026
de 15h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-29T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-29T15:00:00+02:00_2026-08-29T21:00:00+02:00
Parvis de la mairie 12 place Léon Blum 75011 Paris
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