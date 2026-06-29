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Roller Party Parvis de la mairie Paris

Roller Party Parvis de la mairie Paris

Roller Party Parvis de la mairie Paris samedi 29 août 2026.

Lieu
Parvis de la mairie
Adresse
12 place Léon Blum
Ville
75011 Paris
Département
Paris
Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026

Samedi 29 août | 16h – 21h | Parvis de la mairie

Venez danser, patiner et partager un moment festif au rythme d’une sélection musicale éclectique, dans une ambiance conviviale et ouverte à toutes et tous.

Événement gratuit – Tout public
Des rollers seront mis à disposition, dans la limite des stocks disponibles.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer l’été sur roulettes !

Le Bunker 105 et le Collectif Florentine vous donnent rendez-vous pour une nouvelle Roller Party sur le parvis de la mairie du 11ᵉ !
Le samedi 29 août 2026
de 15h00 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-29T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-29T15:00:00+02:00_2026-08-29T21:00:00+02:00

Parvis de la mairie 12 place Léon Blum  75011 Paris


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