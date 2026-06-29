Roller Party Parvis de la mairie Paris

Samedi 29 août | 16h – 21h | Parvis de la mairie

Venez danser, patiner et partager un moment festif au rythme d’une sélection musicale éclectique, dans une ambiance conviviale et ouverte à toutes et tous.

Événement gratuit – Tout public

Des rollers seront mis à disposition, dans la limite des stocks disponibles.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer l’été sur roulettes !

Le Bunker 105 et le Collectif Florentine vous donnent rendez-vous pour une nouvelle Roller Party sur le parvis de la mairie du 11ᵉ !

Le samedi 29 août 2026

de 15h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-29T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-29T15:00:00+02:00_2026-08-29T21:00:00+02:00

Parvis de la mairie 12 place Léon Blum 75011 Paris



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