Roma elastica, Le Luxy, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Roma elastica Dimanche 27 septembre, 21h00 Le Luxy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T21:00:00+02:00 – 2026-09-27T22:47:00+02:00

Fin : 2026-09-27T21:00:00+02:00 – 2026-09-27T22:47:00+02:00

Avant-première dans le cadre du Retour de Cannes du GNCR, en partenariat avec la GNCR

Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=8114F »}]

Avant-première – Le portrait d’une comédienne qui va faire son dernier film à Rome dans les années 1980 Luxy Roma elastica