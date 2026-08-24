Romain GARY l’Homme aux multiples visages Cinéma le Foyer Parthenay
mardi 1 décembre 2026 · Cinéma le Foyer · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Romain GARY l’Homme aux multiples visages
Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 14:15:00
fin : 2026-12-01 16:30:00
Date(s) :
2026-12-01
Tenter de définir Romain Gary en quelques lignes serait une entreprise vouée à l’échec. Une ascendance russo-polonaise, une jeunesse à Nice dans un pensionnat de jeunes filles, une conduite héroïque dans l’aviation, pendant la guerre, constituent le socle originel de sa vie et de son œuvre.
Ensuite… Eh bien, il fut consul de France, épousa la ravissante Jean Seberg, publia des livres sous trois pseudonymes et reçut, fait unique dans l’histoire, deux fois le prix Goncourt.
Une conférence annimée par Marie-France Lavalade .
Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30 contact@cineparthenay.fr
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English : Romain GARY l’Homme aux multiples visages
L’événement Romain GARY l’Homme aux multiples visages Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
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