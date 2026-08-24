Romain GARY l’Homme aux multiples visages Cinéma le Foyer Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Romain GARY l’Homme aux multiples visages

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 14:15:00

fin : 2026-12-01 16:30:00

Date(s) :

2026-12-01

Tenter de définir Romain Gary en quelques lignes serait une entreprise vouée à l’échec. Une ascendance russo-polonaise, une jeunesse à Nice dans un pensionnat de jeunes filles, une conduite héroïque dans l’aviation, pendant la guerre, constituent le socle originel de sa vie et de son œuvre.

Ensuite… Eh bien, il fut consul de France, épousa la ravissante Jean Seberg, publia des livres sous trois pseudonymes et reçut, fait unique dans l’histoire, deux fois le prix Goncourt.

Une conférence annimée par Marie-France Lavalade .

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30 contact@cineparthenay.fr

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English : Romain GARY l’Homme aux multiples visages

L’événement Romain GARY l’Homme aux multiples visages Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine