Romain Vuillemin Hispanic 4tet Le Son de la Terre PARIS 05

Le Romain Vuillemin Hispanic 4tet propose un voyage musical mêlant boléros hispaniques et swing manouche, où la tradition latino-américaine rencontre la liberté du jazz. Porté par la guitare et la voix chaleureuse de Romain Vuillemin, inspirées de Django Reinhardt, l’ensemble revisite des thèmes emblématiques entre mélancolie et lumière.

Le piano nuancé de Cesar Pastre, les percussions subtiles de Michelle Welchons et la contrebasse profonde de Solène Cairoli forment un dialogue riche et vibrant. De l’Espagne à l’Amérique latine, cette musique raconte l’amour, la nostalgie et la fête, le temps d’une soirée pleine de passion et de swing.

Romain Vuillemin : guitare, chant

César Pastre : piano

Solène Cairoli : contrebasse

Michelle Welchons : percussions

Concert Jazz & Boleros – Un voyage au cœur des nuits latines.

Le jeudi 10 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



