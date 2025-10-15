Roman Doduik Roubaix

Roman Doduik

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28 21:20:00

Date(s) :

2026-04-28

À 25 ans, bercé par Nostalgie et passionné par les films d’auteur français, Roman Doduik ne s’attendait pas à devenir une star des réseaux sociaux. Avec plus de quatre millions d’abonnés sur TikTok, YouTube et Instagram, il s’impose aujourd’hui comme l’une des figures les plus suivies, et les plus appréciées, de la génération Z.

Mais une fois la caméra éteinte, retour à ce qu’il aime le plus : la scène. Dans _ADORABLE_, son nouveau one-man-show, Roman rit de tout avec esprit et malice, loin des filtres et de la censure du web. Vu dans l’émission Danse avec les Stars en 2024 (et il s’y réfère avec humour !), il livre un spectacle à l’écriture vive et ciselée, oscillant entre rire et émotion.

Il y aborde sans détours le harcèlement scolaire, les illusions et les dérives de l’influence, son complexe d’éternel adolescent rêvant de virilité, ou encore les petits naufrages sentimentaux du quotidien. À travers cette galerie de situations drôles et touchantes, Roman reconnecte les générations en mêlant tendresse et ironie.

Formé au Conservatoire d’Art Dramatique du Val-de-Marne, cet humoriste à la plume affûtée s’est imposé sur les scènes parisiennes avant de partir en tournée nationale. Avec _ADORABLE_, il signe un seul-en-scène irrésistible, à la fois familial et universel, prouvant qu’on peut rire de tout — et surtout de soi.

À 25 ans, bercé par Nostalgie et passionné par les films d’auteur français, Roman Doduik ne s’attendait pas à devenir une star des réseaux sociaux. Avec plus de quatre millions d’abonnés sur TikTok, YouTube et Instagram, il s’impose aujourd’hui comme l’une des figures les plus suivies, et les plus appréciées, de la génération Z.

Mais une fois la caméra éteinte, retour à ce qu’il aime le plus : la scène. Dans _ADORABLE_, son nouveau one-man-show, Roman rit de tout avec esprit et malice, loin des filtres et de la censure du web. Vu dans l’émission Danse avec les Stars en 2024 (et il s’y réfère avec humour !), il livre un spectacle à l’écriture vive et ciselée, oscillant entre rire et émotion.

Il y aborde sans détours le harcèlement scolaire, les illusions et les dérives de l’influence, son complexe d’éternel adolescent rêvant de virilité, ou encore les petits naufrages sentimentaux du quotidien. À travers cette galerie de situations drôles et touchantes, Roman reconnecte les générations en mêlant tendresse et ironie.

Formé au Conservatoire d’Art Dramatique du Val-de-Marne, cet humoriste à la plume affûtée s’est imposé sur les scènes parisiennes avant de partir en tournée nationale. Avec _ADORABLE_, il signe un seul-en-scène irrésistible, à la fois familial et universel, prouvant qu’on peut rire de tout — et surtout de soi. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the age of 25, lulled by Nostalgie and passionate about French auteur films, Roman Doduik never expected to become a social networking star. With over four million subscribers on TikTok, YouTube and Instagram, he has established himself as one of the most closely followed, and most appreciated, figures in Generation Z.

But once he’s turned off the camera, it’s back to what he loves best: the stage. In _ADORABLE_, his new one-man show, Roman laughs at everything with wit and mischief, far from the filters and censorship of the web. Seen on Danse avec les Stars in 2024 (and he refers to it with a sense of humor?!), he delivers a show with lively, chiselled writing, oscillating between laughter and emotion.

He tackles school bullying, the illusions and excesses of influence, his eternal teenage complex dreaming of virility, and the little sentimental wrecks of everyday life. Through this gallery of funny and touching situations, Roman reconnects the generations, blending tenderness and irony.

Trained at the Conservatoire d’Art Dramatique du Val-de-Marne, this sharp-witted comedian made his mark on Parisian stages before embarking on a national tour. With _ADORABLE_, he signs an irresistible one-man show that is both family-friendly and universal, proving that you can laugh at anything and especially at yourself.

L’événement Roman Doduik Roubaix a été mis à jour le 2025-10-15 par Hauts-de-France Tourisme