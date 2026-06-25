Roman Empire (j’essaie d’apprendre à vivre avec la peur) – Animal Architecte Théâtre de la Bastille PARIS

Pourquoi les pouvoirs autoritaires semblent toujours aussi obsédés par les colonnes antiques, à commencer par Trump et son projet de salle de bal ? Pourquoi le hashtag #RomanEmpire a explosé sur les réseaux sociaux, traduisant une fascination masculine pour l’ordre et l’esthétique impériale ? Et comment le Bauhaus, petite école d’arts appliqués moderniste de la province saxonne, active une douzaine d’années et fermée depuis plus d’un siècle, peut-elle représenter un enjeu de pouvoir aujourd’hui ? Ça fait quels bruits, une guerre culturelle ?

Roman Empire (j’essaie d’apprendre à vivre avec la peur) s’amusera à tenter de répondre à ces énigmes et explorera les rapports entre pouvoir et architecture en convoquant quelques fantômes, romains ou non, et en posant la question à partir du lieu même où elle s’énonce : un théâtre. À la majesté des architectures convoquées répondra une forme sobre et rigoureuse, farfelue, fragile et malicieuse.

La compagnie Animal Architecte se lance dans l’exploration des rapports entre architecture et pouvoir et livre une forme théâtrale légère et facétieuse.

Du mercredi 20 janvier 2027 au jeudi 21 janvier 2027 :

mercredi, jeudi

de 20h00 à 21h30

Du mercredi 13 janvier 2027 au mardi 19 janvier 2027 :

samedi

de 16h00 à 17h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-13T20:00:00+01:00

fin : 2027-01-21T22:30:00+01:00

Date(s) : 2027-01-13T19:00:00+02:00_2027-01-13T20:30:00+02:00;2027-01-14T19:00:00+02:00_2027-01-14T20:30:00+02:00;2027-01-15T19:00:00+02:00_2027-01-15T20:30:00+02:00;2027-01-16T16:00:00+02:00_2027-01-16T17:30:00+02:00;2027-01-18T19:00:00+02:00_2027-01-18T20:30:00+02:00;2027-01-19T19:00:00+02:00_2027-01-19T20:30:00+02:00;2027-01-20T20:00:00+02:00_2027-01-20T21:30:00+02:00;2027-01-21T20:00:00+02:00_2027-01-21T21:30:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/roman-empire accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille https://www.facebook.com/ThdelaBastille



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