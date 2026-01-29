Roméo et Juliette Limoges Espace Noriac Limoges

Roméo et Juliette Limoges

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-23

Dans cette adaptation inédite de Shakespeare, cinq comédiens incarnent avec virtuosité plus de quinze personnages. À la fois drôle, poignante et impertinente, cette relecture de Roméo et Juliette fait dialoguer le XVIᵉ siècle avec notre époque, célébrant le pouvoir du théâtre et de la musique pour raconter, encore et toujours, les amours impossibles et les destins contrariés des célèbres amants de Vérone. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 01 66 63 littlemomesfestival@gmail.com

