Roméo et Juliette Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Angoulême
jeudi 5 novembre 2026 · Théâtre d'Angoulême, Scène Nationale · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Roméo et Juliette Théâtre d’Angoulême Scène Nationale
Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 19:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-05
On croit tout savoir de l’histoire malheureuse des amants de Vérone, connaître par cœur le balcon, le poison, la malédiction des deux familles ennemies
.
Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
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English :
We think we know everything about the tragic story of the lovers of Verona—we know the balcony, the poison, and the curse of the two feuding families by heart
L’événement Roméo et Juliette Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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