Roméo et Juliette Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Roméo et Juliette Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 19:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-05

On croit tout savoir de l’histoire malheureuse des amants de Vérone, connaître par cœur le balcon, le poison, la malédiction des deux familles ennemies

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Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

We think we know everything about the tragic story of the lovers of Verona—we know the balcony, the poison, and the curse of the two feuding families by heart

L’événement Roméo et Juliette Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême