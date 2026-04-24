Romeria de Fontvieille Jumelage Béas Ségura Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

Fontvieille

Romeria de Fontvieille Jumelage Béas Ségura

Dimanche 7 juin 2026 à partir de 9h30. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le comité de Jumelage Béas Ségura organise son Romeria de Fontvieille

Procession (calèches, cavaliers et bénédiction) à 9h30, concours de Tortilla, repas convivial (salade portuguaise, morue, fromage, dessert & boisson comprise 20€). Musique, animation, traditions toute au long de la journée. .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 65 30 21 fontvieillebeas@gmail.com

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English :

The Béas Ségura Twinning Committee is organising its Romeria de Fontvieille

L’événement Romeria de Fontvieille Jumelage Béas Ségura Fontvieille a été mis à jour le 2026-04-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles