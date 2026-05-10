ROMUALD JANDOLO / Recoudre la nuit Gymnase Japy PARIS

Recoudre la nuit, Installation in situ et performances, 2026

Recoudre la nuit est une installation de

Romuald Jandolo qui réunit une constellation

de silhouettes en lévitation, suspendues

et animées par des moteurs de boules

à facettes. Conçue pour Nuit Blanche, elle

déploie un espace où la rotation fragmente

la lumière et trouble les repères, transformant

l’oppression en un état de flottement

onirique. Désarmées, ces figures

deviennent fantomatiques, traversées par

des éclats lumineux, esquissant un geste

de réparation où l’amour se déploie comme

une force de déplacement. Entre effroi et

émerveillement, une performance immersive

démultiplie les présences, invitant les

visiteurs à une procession guidée par une

force d’attraction, transformant la nuit en

un espace de réappropriation et de métamorphose

des symboles.

L’installation s’inscrit dans le cycle Pardon

pour la lumière (Confort Moderne, Poitiers,

2025) et prolonge la réflexion de l’artiste sur les zones d’ombre de l’Histoire, là où certains

corps ont été rendus invisibles ou condamnés.

La nuit y devient une matière sensible,

traversée par des mémoires fugitives. Le capirote,

issu des rituels de la Semaine sainte

de Séville, y incarne l’anonymat et la pénitence.

Décontextualisé, il devient symbole

d’autorité et de terreur, reflétant une ambivalence

déjà perceptible chez Goya, entre

grotesque, violence et sacré.une installation immersive qui transforme la nuit en un espace onirique de mémoire et de réparation symbolique.

Romuald Jandolo (né en 1988 à Lille, vit et travaille en Normandie) développe une pratique

artistique à la croisée de l’installation, de la performance et de l’image. Nourri par une histoire

personnelle liée à l’itinérance, son travail explore les identités marginales, les récits transnationaux

et les figures d’exclusion. Entre poésie visuelle et tensions politiques, il compose des univers

hybrides où se mêlent mémoire, corps et fiction.

Avec la participation des élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de la Ville de Paris, Classe de Théâtre (2026). Co-production : Le Confort Moderne. Courtesy Galerie Alain Gutharc

une installation immersive qui transforme la nuit en un espace onirique de mémoire et de réparation symbolique.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Gymnase Japy 2 rue Japy 75011 PARIS



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