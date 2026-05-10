ROMUALD JANDOLO / Recoudre la nuit Gymnase Japy PARIS
ROMUALD JANDOLO / Recoudre la nuit Gymnase Japy PARIS samedi 6 juin 2026.
Recoudre la nuit, Installation in situ et performances, 2026
Recoudre la nuit est une installation de
Romuald Jandolo qui réunit une constellation
de silhouettes en lévitation, suspendues
et animées par des moteurs de boules
à facettes. Conçue pour Nuit Blanche, elle
déploie un espace où la rotation fragmente
la lumière et trouble les repères, transformant
l’oppression en un état de flottement
onirique. Désarmées, ces figures
deviennent fantomatiques, traversées par
des éclats lumineux, esquissant un geste
de réparation où l’amour se déploie comme
une force de déplacement. Entre effroi et
émerveillement, une performance immersive
démultiplie les présences, invitant les
visiteurs à une procession guidée par une
force d’attraction, transformant la nuit en
un espace de réappropriation et de métamorphose
des symboles.
L’installation s’inscrit dans le cycle Pardon
pour la lumière (Confort Moderne, Poitiers,
2025) et prolonge la réflexion de l’artiste sur les zones d’ombre de l’Histoire, là où certains
corps ont été rendus invisibles ou condamnés.
La nuit y devient une matière sensible,
traversée par des mémoires fugitives. Le capirote,
issu des rituels de la Semaine sainte
de Séville, y incarne l’anonymat et la pénitence.
Décontextualisé, il devient symbole
d’autorité et de terreur, reflétant une ambivalence
déjà perceptible chez Goya, entre
grotesque, violence et sacré.une installation immersive qui transforme la nuit en un espace onirique de mémoire et de réparation symbolique.
Romuald Jandolo (né en 1988 à Lille, vit et travaille en Normandie) développe une pratique
artistique à la croisée de l’installation, de la performance et de l’image. Nourri par une histoire
personnelle liée à l’itinérance, son travail explore les identités marginales, les récits transnationaux
et les figures d’exclusion. Entre poésie visuelle et tensions politiques, il compose des univers
hybrides où se mêlent mémoire, corps et fiction.
Avec la participation des élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de la Ville de Paris, Classe de Théâtre (2026). Co-production : Le Confort Moderne. Courtesy Galerie Alain Gutharc
une installation immersive qui transforme la nuit en un espace onirique de mémoire et de réparation symbolique.
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi
de 19h00 à 02h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00
Gymnase Japy 2 rue Japy 75011 PARIS
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