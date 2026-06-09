Ronce cherche son incroyable talent Ronce les Bains La Tremblade
Ronce cherche son incroyable talent Ronce les Bains La Tremblade mercredi 5 août 2026.
La Tremblade
Ronce cherche son incroyable talent
Ronce les Bains Place du Casino La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Avez-vous un talent hors du commun ?
À Ronce-les-Bains, nous sommes à la recherche de personnalités audacieuses et de talents uniques capables de surprendre, d’émouvoir et d’émerveiller le public !
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Ronce les Bains Place du Casino La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 roncetalent@gmail.com
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English :
Do you have an extraordinary talent?
In Ronce-les-Bains, we’re looking for bold personalities and unique talents capable of surprising, moving and delighting audiences!
L’événement Ronce cherche son incroyable talent La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-09 par Mairie de La Tremblade
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