Ronce cherche son incroyable talent Ronce les Bains La Tremblade mercredi 5 août 2026.

La Tremblade

Ronce cherche son incroyable talent

Ronce les Bains Place du Casino La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Avez-vous un talent hors du commun ?

À Ronce-les-Bains, nous sommes à la recherche de personnalités audacieuses et de talents uniques capables de surprendre, d’émouvoir et d’émerveiller le public !

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Ronce les Bains Place du Casino La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 roncetalent@gmail.com

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English :

Do you have an extraordinary talent?

In Ronce-les-Bains, we’re looking for bold personalities and unique talents capable of surprising, moving and delighting audiences!

L’événement Ronce cherche son incroyable talent La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-09 par Mairie de La Tremblade