Ronja Vincent Peirani Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Ronja Vincent Peirani

Vendredi 4 décembre 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Avec Ronja, musique et théâtre s’unissent dans une fresque vibrante. Julie Sicard, de la Comédie-Française, et Sanseverino incarnent les voix du récit, entourés des énergies croisées des ensembles Journal Intime et Jokers, dirigés par Vincent Peirani.

Dans le cadre du festival Tous en Sons !, Marseille Jazz des cinq continents est particulièrement heureux de proposer une coproduction issue de la proximité avec nos collègues du prestigieux festival Jazz à Vienne. Chaque été, Jazz à Vienne lève le rideau avec un spectacle à destination des élèves de primaire du territoire, qui envahissent les gradins du Théâtre antique pour assister à une création imaginée spécialement pour l’ouverture du festival.





En 2026, c’est Vincent Peirani qui a été sollicité pour imaginer un spectacle à la hauteur de l’événement. Artiste virtuose à la sensibilité extrême, Vincent est aussi un esprit ouvert aux répertoires et aux narrations du monde entier. Chaque fidèle du Jazz des cinq continents garde en tête le concert unique au Théâtre Silvain, Le Tour du monde avec Vincent Peirani, en 2019.







Pour ce challenge, l’accordéoniste convoque un personnage cher à toute la Scandinavie. Ronya, fille de brigands est un roman d’Astrid Lindgren que tous les enfants connaissent là-bas. Ce conte, riche en aventures et en émotions, raconte l’histoire de Ronja, une jeune fille intrépide née au cœur d’une forteresse de brigands, forteresse qui, le soir de sa naissance, est coupée en deux par un orage. Ronja grandit entre les rires des hors-la-loi et les mystères de la forêt scandinave. Elle se lie d’amitié avec Birk, le fils du clan rival. Leur amitié fait remonter les vieilles rancœurs, ravive les haines du passé et les entraîne dans une aventure où ils devront choisir entre loyauté familiale et quête de liberté.







Avec Ronja, musique et théâtre s’unissent dans une fresque vibrante. Julie Sicard, de la Comédie-Française, et Sanseverino incarnent les voix du récit, entourés des énergies croisées des ensembles Journal Intime et Jokers, dirigés par Vincent Peirani. Deux chœurs, enfants et adultes, donnent chair à la forêt, aux créatures et aux brigands. À travers cette création, l’idée est de sensibiliser le jeune public à la musique jazz et d’offrir aux artistes la possibilité de transmettre un patrimoine culturel commun. Enseigner, partager, transmettre, comprendre, ressentir, sensibiliser sont les objectifs de ce projet original et ambitieux dédié aux enfants. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

With Ronja, music and theater unite in a vibrant fresco. Julie Sicard, from the Comédie-Française, and Sanseverino embody the voices of the story, surrounded by the combined energies of the Journal Intime and Jokers ensembles, directed by Vincent Peirani.

L’événement Ronja Vincent Peirani Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille