Roomful of Teeth Philharmonie de Paris Paris

S’inspirant de la plasticienne pionnière Coréenne-Américaine Theresa Hak Kyung Cha, Bits Torn From Words de Peter S. Shin profite de l’éclectisme vocal de Roomful of Teeth pour une plongée vertigineuse dans les syndromes anxieux et leurs retentissements à la fois physiologiques et psychologiques – jusqu’à disséquer les fondements de la langue coréenne. Gabriel Kahane met quant à lui à profit sa propre expérience d’auteur-compositeur-interprète pour faire d’Elevator Songs une véritable anthologie de mélodies mettant en valeur les qualités respectives des huit voix de l’ensemble. Des voix qu’il a pu éprouver, chacune et ensemble, au cours d’une série d’ateliers-laboratoires vocaux. Comme un portrait, plein d’admiration et de mises au défi…

Distribution

Roomful of Teeth

Gabriel Kahane

Récompensé d’un Grammy en 2024, Roomful of Teeth repousse les limites de la voix au fil de commandes et expériences avec les nouvelles technologies. La preuve en deux cycles commandés au Coréen-Américain Peter S. Shin et au New-Yorkais Gabriel Kahane.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 20h00 à 21h20

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T00:20:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T21:20:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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