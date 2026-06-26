Rosa Bursztein Dédoublée Tours
Rosa Bursztein Dédoublée Tours jeudi 10 décembre 2026.
Tours
Rosa Bursztein Dédoublée
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-10 20:00:00
fin : 2026-12-10 23:30:00
Date(s) :
2026-12-10
Dans ce nouveau spectacle, Rosa poursuit son récit sur la quête amoureuse et creuse ses contradictions de mauvaise féministe, de mauvaise écologiste… et de sale gauchiasse caviardisée de France Inter !
Elle retrace l’histoire de sa famille et se questionne sur notre époque Serions-nous restés des enfants qui jouons au bras de fer dans la cour de récré ? Quel est le véritable pouvoir secret des fées ?
Rosa rêve de la maternité… Mais avant, bien des défis l’attendent, comme le couple quand on a été si longtemps seule, comment réussir à faire deux ? Rosa se serait-elle Dédoublée ? 25 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
In this new show, Rosa continues her tale of the quest for love and delves into her contradictions as a bad feminist, a bad environmentalist… and a dirty leftist from France Inter!
L’événement Rosa Bursztein Dédoublée Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37
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