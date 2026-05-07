Tours

Rosa Bursztein

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-10 20:00:00

fin : 2026-12-10 22:30:00

Date(s) :

2026-12-10

Dans ce nouveau spectacle, Rosa poursuit son récit sur la quête amoureuse et creuse ses contradictions de mauvaise féministe, de mauvaise écologiste… et de sale gauchiasse caviardisée de France Inter !

Dans ce nouveau spectacle, Rosa poursuit son récit sur la quête amoureuse et creuse ses contradictions de mauvaise féministe, de mauvaise écologiste… et de sale gauchiasse caviardisée de France Inter !

Elle retrace l’histoire de sa famille et se questionne sur notre époque Serions-nous restés des enfants qui jouons au bras de fer dans la cour de récré ? Quel est le véritable pouvoir secret des fées ?

Rosa rêve de la maternité… Mais avant, bien des défis l’attendent, comme le couple quand on a été si longtemps seule, comment réussir à faire deux ? Rosa se serait-elle Dédoublée ? 25 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

In this new show, Rosa continues her tale of the quest for love and delves into her contradictions as a bad feminist, a bad environmentalist… and a dirty leftist from France Inter!

L’événement Rosa Bursztein Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37