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AGENDA · Tonnerre

Rosario chante Dalida Le 12ter Tonnerre

jeudi 23 juillet 2026 · Le 12ter · Tonnerre

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le 12ter
Adresse
12T Avenue de la Gare
Ville
89700 Tonnerre
Département
Yonne
Tarif
12 12 Tarif réduit Tarif réduit

Tonnerre

Rosario chante Dalida

Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Un spectacle entre concert et cabaret porté par trois chanteuses, comédiennes et musiciennes réunies autour de l’univers de Dalida. Annabelle Moaty, Marie Seguin et Marie Surget célèbrent Dalida à travers ses grands thèmes, entre amour et désir, tourments et éclats de vie. En mêlant leurs voix à leurs instruments — guitare électrique, clarinette, accordéon et tambourin — elles réinventent ses chansons en polyphonie et en révèlent des facettes tour à tour drôles, tendres ou émouvantes.   .

Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   contact@le12ter.fr

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English : Rosario chante Dalida

L’événement Rosario chante Dalida Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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