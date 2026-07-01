Rosario chante Dalida Le 12ter Tonnerre

Informations pratiques

Tonnerre

Rosario chante Dalida

Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Un spectacle entre concert et cabaret porté par trois chanteuses, comédiennes et musiciennes réunies autour de l’univers de Dalida. Annabelle Moaty, Marie Seguin et Marie Surget célèbrent Dalida à travers ses grands thèmes, entre amour et désir, tourments et éclats de vie. En mêlant leurs voix à leurs instruments — guitare électrique, clarinette, accordéon et tambourin — elles réinventent ses chansons en polyphonie et en révèlent des facettes tour à tour drôles, tendres ou émouvantes. .

Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@le12ter.fr

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English : Rosario chante Dalida

L’événement Rosario chante Dalida Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois