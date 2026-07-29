Rosas danst Rosas Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Rosas danst Rosas Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre d’Angoulême Av. des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Une musique minimale, des gestes répétés jusqu’à l’épuisement c’est une chance et une joie de voir ou revoir cette pièce vertigineuse d’Anne Teresa De Keersmaeker qui a marqué l’histoire de la danse.

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Théâtre d’Angoulême Av. des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

Minimalist music, gestures repeated to the point of exhaustion: it is a privilege and a joy to see or revisit this dizzying piece by Anne Teresa De Keersmaeker, which has left its mark on the history of dance.

L’événement Rosas danst Rosas Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême