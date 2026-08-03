ROSE NAGGAR-TREMBLAY Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ROSE NAGGAR-TREMBLAY

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-24 12:30:00

fin : 2027-06-24 13:30:00

Date(s) :

2027-06-24

Remarquée pour la profondeur de son timbre, l’égalité de sa voix et la richesse de ses couleurs, la contralto canadienne Rose Naggar-Tremblay s’est imposée en quelques années comme l’une des voix les plus précieuses de sa génération.

Les Toulousains se souviennent de son César fulgurant distribuée en Cornelia dans notre Giulio Cesare de Haendel en 2025, elle avait repris le rôle-titre au pied levé, sept jours avant les répétitions, et remporté une ovation. Elle revient accompagnée de Robert Gonnella, chef de chant historique du Capitole pendant presque quarante ans. 7 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Noted for the depth of her tone, the evenness of her voice, and the richness of her timbre, Canadian contralto Rose Naggar-Tremblay has established herself in just a few years as one of the most prized voices of her generation.

L’événement ROSE NAGGAR-TREMBLAY Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE