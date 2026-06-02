ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Fuilla
ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Fuilla mercredi 12 août 2026.
Fuilla
ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE
Fuilla Fuilla Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
14h à 17h30 Balades en milieu souterrain dans la grotte de Fuilla
18h à 20h Ateliers pour les familles Atelier enfant Détective de la nuit, sur la piste des chauves-souris
21h à 22h Spectacle Tarot de la nuit avec la compagnie Midi à l’Ouest .
22h à 23 h Balade nocturne à l’écoute de l’inaudible
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Fuilla Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 00 75
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English :
2pm to 5:30pm Underground walks in the Fuilla cave
6pm to 8pm Workshops for families: Children’s workshop Détective de la nuit, sur la piste des chauves-souris
9-10pm Tarot de la nuit show with the Midi à l?Ouest company.
10 pm to 11 pm Night stroll listening to the inaudible
L’événement ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Fuilla a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO