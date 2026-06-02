Fuilla

ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE

Fuilla Fuilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

14h à 17h30 Balades en milieu souterrain dans la grotte de Fuilla

18h à 20h Ateliers pour les familles Atelier enfant Détective de la nuit, sur la piste des chauves-souris

21h à 22h Spectacle Tarot de la nuit avec la compagnie Midi à l’Ouest .

22h à 23 h Balade nocturne à l’écoute de l’inaudible

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Fuilla Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 00 75

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English :

2pm to 5:30pm Underground walks in the Fuilla cave

6pm to 8pm Workshops for families: Children’s workshop Détective de la nuit, sur la piste des chauves-souris

9-10pm Tarot de la nuit show with the Midi à l?Ouest company.

10 pm to 11 pm Night stroll listening to the inaudible

L’événement ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Fuilla a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO