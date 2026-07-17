Rouge noir et ignorant, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

Rouge noir et ignorant 29 et 30 octobre Théâtre du Nord Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T21:20:00+01:00

Fin : 2026-10-30T18:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:20:00+01:00

Texte Edward Bond

Mise en scène Mathilde Ngasi

Avec les élèves interprètes du Studio 8 de l’École du Nord Lysandre Akmese-Euillet, Marie Le Guellec, Soren Hamzaoui Lapeyre, Maël Leurele

Dans le cadre de leur formation, les élèves du parcours Mise en scène, Écriture et Dramaturgie de l’École du Nord présentent cette saison leur spectacle personnel sous forme d’esquisse. Le Théâtre du Nord vous invite à découvrir le premier spectacle de celles et ceux qui feront le théâtre de demain.

Œuvre majeure du théâtre contemporain, Les Pièces de guerre d’Edward Bond nous propulsent dans un monde anéanti par la destruction atomique. Avec Rouge noir ignorant, le premier volet, l’auteur donne la parole à un être pas encore né, venu raconter la violence des humains qui l’ont précédé.

Mathilde Ngasi choisit d’affronter cette violence sans détour. Sur scène, elle la rend visible, concrète, pour empêcher toute forme d’habituation. Le théâtre devient un espace de vigilance, où acteurs et spectateurs traversent des situations extrêmes qui interrogent notre capacité à résister.

Au cœur du chaos du monde actuel, ce spectacle cherche les conditions d’une résistance sensible et d’un possible élan poétique.

ACCESSIBILITÉ

► REPRÉSENTATION INCLUSIVE ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HADICAP PSYCHIQUE OU INTELLECTUEL

vendredi 30 octobre

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/rouge-noir-ignorant »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

Esquisse des élèves en mise en scène de l’École du Nord

Frédéric Iovino