Route de la Pomme du Limousin Visite verger 2026 Saint-Yrieix-la-Perche
Route de la Pomme du Limousin Visite verger 2026 Saint-Yrieix-la-Perche jeudi 20 août 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Route de la Pomme du Limousin Visite verger 2026
La Salesse Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 11:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-27
La meilleure des goldens vient du Limousin !
Venez découvrir pourquoi un pommier golden planté dans le terroir limousin produit des pommes croquantes, juteuses et bien équilibrées en sucre et en acidité. Vous serez reçu et guidé par un producteur qui vous présentera le métier d’arboriculteur tout au long de l’année et les techniques éco-responsables de culture. Un verre de jus ou de pétillant de pommes offert en fin de visite. .
La Salesse Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 31 51 info@pomme-limousin.org
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English : Route de la Pomme du Limousin Visite verger 2026
L’événement Route de la Pomme du Limousin Visite verger 2026 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Pays de Saint-Yrieix
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