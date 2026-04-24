ROUTE DES CRECHES, Office du tourisme du Val d’Orne, Putanges-le-Lac

ROUTE DES CRECHES 12 décembre 2026 – 10 janvier 2027 Office du tourisme du Val d’Orne Orne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T09:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

Fin : 2027-01-10T09:00:00+01:00 – 2027-01-10T18:00:00+01:00

Office du tourisme du Val d’Orne 1, Grande Rue, 61210 Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 35 86 57 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@cdcvaldorne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.office-tourisme-putanges.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.google.fr/maps/place/1+Grande+Rue »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.google.fr/maps/place/1+Grande+Rue,+61210+Putanges-le-Lac/@48.763629,-0.247046,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x480a1c3204997821:0x458599b07312883!8m2!3d48.7636255!4d-0.2448573 »}]

Une belle balade en famille ou entre ami-es sur un territoire où il fait bon vivre