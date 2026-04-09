Royal Concertgebouw Orchestra / Santtu-Matias Rouvali Philharmonie de Paris Paris

La Finlande, grâce à une tradition bien implantée et une formation exigeante, est un véritable vivier de chefs pour les scènes internationales – les Parisiens connaissent bien Klaus Mäkelä, Mikko Franck ou Esa-Pekka Salonen, par exemple. Chef principal du Philharmonia de Londres et directeur musical de l’Orchestre symphonique de Göteborg, Santtu-Matias Rouvali collabore quant à lui depuis 2020 avec le Concertgebouw Orchestra, et leurs concerts communs sont très régulièrement salués par la critique. Rouvali dirige la Cinquième Symphonie de Prokofiev et s’associe pour le Concerto n° 5 « Empereur » de Beethoven à un autre artiste venu du Nord, le pianiste islandais Víkingur Ólafsson. Celui-ci a donné avec ses disques Bach ou Philip Glass la preuve de sa capacité à magnifier des répertoires très différents.

Distribution

Royal Concertgebouw Orchestra

Santtu-Matias Rouvali, direction

Víkingur Ólafsson, piano

L’Orchestre du Concertgebouw en concert avec un chef encore peu connu du grand public français, Santtu-Matias Rouvali, considéré comme la star montante de la prestigieuse tradition de direction finlandaise.

Le jeudi 03 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-03T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-04T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-03T20:00:00+02:00_2026-09-03T22:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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