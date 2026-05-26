Rue du sport à la Binquenais Maison de quartier de la Binquenais Rennes Jeudi 16 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

animations sportives et créatives en plein air proposées par l’association la Tour d’Auvergne

Les animateur·rices de l’association La Tour d’Auvergne et du pôle associatif de la Binquenais s’installeront les jeudi après- midi dans le quartier sud Gare à la Binquenais pour proposer des

Spot sportif et animations, volleyball, foot,battle archery (bataille tir à l’arc) slackline, espace causette, les animateur·rices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !

Type de Public : 10–15 ans

Aucune inscription requise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-16T17:00:00.000+02:00

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Maison de quartier de la Binquenais place bir-hakeim 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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