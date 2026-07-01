Rue du sport itinérante, square du général Koenig quartier colombier, Rennes

Informations pratiques

Rue du sport itinérante Mercredi 8 juillet, 14h00 square du général Koenig quartier colombier Ille-et-Vilaine

Accès libre, sur inscription pour les groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00

Activité découverte et innovante : »battle Archery »,

Venez faire l’expérience d’une bataille avec arc et flêche (bout rond) en plein quartier colombier , la configuration du lieu forme les obstacles et les cachettes .

Les groupes sont les bienvenus à conditions de réserver en amont sur le tableau partagé accesssible via l’onglet « Billetterie ».

square du général Koenig quartier colombier square du général Koenig Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Battle Archery et autres activités sportives les animateurs jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !

la TA