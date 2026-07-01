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Rue du sport itinérante, square du général Koenig quartier colombier, Rennes

mercredi 8 juillet 2026 · square du général Koenig quartier colombier · Rennes

Rue du sport itinérante, square du général Koenig quartier colombier, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
square du général Koenig quartier colombier
Adresse
square du général Koenig
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Accès libre, sur inscription pour les groupes

Rue du sport itinérante Mercredi 8 juillet, 14h00 square du général Koenig quartier colombier Ille-et-Vilaine

Accès libre, sur inscription pour les groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00

Activité découverte et innovante :  »battle Archery »,

Venez faire l’expérience d’une bataille avec arc et flêche (bout rond) en plein quartier colombier , la configuration du lieu forme les obstacles et les cachettes .
Les groupes sont les bienvenus à conditions de réserver en amont sur le tableau partagé accesssible via l’onglet « Billetterie ».

square du général Koenig quartier colombier square du général Koenig Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Battle Archery et autres activités sportives les animateurs jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !

la TA

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