Ruffcast 10th anniversary, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Ruffcast 10th anniversary Vendredi 29 mai, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

12€ – Billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00

Le collectif Ruffcast, c’est une décennie de radio, de soirées et de passion autour des musiques bass, dubstep et soundsystem.

Pour l’occasion, Ruffcast invite une figure majeure de la scène UK : Kahn

Originaire de Bristol, Kahn est reconnu pour ses productions puissantes mêlant dub, reggae, dancehall et grime, dans la plus pure tradition soundsystem.

À ses côtés, Beatrice M., boss du label Bait, incarne un lien fort entre les scènes UK.

Son univers navigue entre dubstep, stepper et textures techno modernes ⚡️

Le collectif sera représenté par Leac, Vernon et Raja !

Sonorisation assurée par le Rhizome Soundsystem

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/ruffcast-10th-anniversary-kahn-beatrice-m?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnsSQme5nrBUNIEqdShn-i52_FLbssxQ_H7-LljLLo_qJaem_ySriMdQHsA84_aem_Dw8EsigQwOYxICxBqVB_GA »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.

Ruffcast invite les amateurs de Bass Music et de culture Soundsystem à fêter ses 10 ans au Flow !