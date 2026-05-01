RUGBY 31ÈME TOURNOI MELGUEIL Stade Léo Lagrange Mauguio

Mauguio

RUGBY 31ÈME TOURNOI MELGUEIL

Stade Léo Lagrange 142 Rue Rudyard Kipling Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

Ouvert aux joueuses et joueurs âgés de 5 à 14 ans, ce tournoi d’envergure rassemble chaque année au stade Léo Lagrange les plus grandes équipes des écoles de rugby.

L’école du Rugby Club Mauguio Carnon, organise, avec le concours, de la Ville de Mauguio-Carnon, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 31e édition du Tournoi Melgueil.

Au programme

Vendredi 8 mai

M8 et M10 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

M14 de 16h à 18h et de 19h à 20h30

Samedi 9 mai M12 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

M6 de 10h à 12h

Loisir à 5 mixte de 17h à 19h et de 20h à 21h30 .

Stade Léo Lagrange 142 Rue Rudyard Kipling Mauguio 34130 Hérault Occitanie rcmauguio@gmail.com

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English : RUGBY 31ÈME TOURNOI MELGUEIL

Open to players aged 5 to 14, this major tournament brings together the best rugby school teams at the Léo Lagrange stadium every year.

L’événement RUGBY 31ÈME TOURNOI MELGUEIL Mauguio a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 HERAULT SPORT