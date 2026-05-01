RUGBY 31ÈME TOURNOI MELGUEIL Stade Léo Lagrange Mauguio
RUGBY 31ÈME TOURNOI MELGUEIL Stade Léo Lagrange Mauguio vendredi 8 mai 2026.
Mauguio
RUGBY 31ÈME TOURNOI MELGUEIL
Stade Léo Lagrange 142 Rue Rudyard Kipling Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09
Ouvert aux joueuses et joueurs âgés de 5 à 14 ans, ce tournoi d’envergure rassemble chaque année au stade Léo Lagrange les plus grandes équipes des écoles de rugby.
L’école du Rugby Club Mauguio Carnon, organise, avec le concours, de la Ville de Mauguio-Carnon, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 31e édition du Tournoi Melgueil.
Au programme
Vendredi 8 mai
M8 et M10 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
M14 de 16h à 18h et de 19h à 20h30
Samedi 9 mai M12 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
M6 de 10h à 12h
Loisir à 5 mixte de 17h à 19h et de 20h à 21h30 .
Stade Léo Lagrange 142 Rue Rudyard Kipling Mauguio 34130 Hérault Occitanie rcmauguio@gmail.com
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English : RUGBY 31ÈME TOURNOI MELGUEIL
Open to players aged 5 to 14, this major tournament brings together the best rugby school teams at the Léo Lagrange stadium every year.
L’événement RUGBY 31ÈME TOURNOI MELGUEIL Mauguio a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 HERAULT SPORT
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