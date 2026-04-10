RUGBY 37ÈME CHALLENGE PIERRE LACANS Stade Raoul Barrière Béziers

Béziers

RUGBY 37ÈME CHALLENGE PIERRE LACANS

Stade Raoul Barrière Avenue des Olympiades Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Plus de 12 équipes U14 sont attendues de toute la France, pour un week-end de compétition et de convivialité en hommage à la mémoire de Pierre Lacans, au stade Raoul Barrière.

L’AS Béziers Hérault organise, avec le concours de la Ville de Béziers, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son traditionnel Challenge Pierre Lacans. .

Stade Raoul Barrière Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 11 82 38

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English :

More than 12 U14 teams are expected from all over France, for a weekend of competition and conviviality in tribute to the memory of Pierre Lacans, at the Raoul Barrière stadium.

L’événement RUGBY 37ÈME CHALLENGE PIERRE LACANS Béziers a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 HERAULT SPORT